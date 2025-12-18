Сын режиссера Роба Райнера предстал перед судом по делу об убийстве родителей

32-летний Ник Райнер, обвиняемый в убийстве своих родителей — голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги фотографа и продюсера Мишель,— несколько часов назад предстал перед судом Лос-Анджелеса. Заседание не продлилось долго: защита попросила отложить слушание по делу, и суд перенес его на 7 января, сообщает Reuters.

После заседания адвокат защиты Алан Джексон назвал происшествие ужасной трагедией. «С этим делом связаны очень, очень сложные и серьезные вопросы. Их необходимо тщательно, но при этом крайне осторожно рассмотреть и изучить»,— сообщил господин Джексон.

Роб и Мишель Райнер были найдены убитыми в своем доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Сообщалось, что они погибли от ножевых ранений. Вечером в тот же день по подозрению в убийстве был арестован их сын. Вину он не признавал. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.