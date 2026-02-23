Standard: бывшего принца Эндрю на вечеринке Эпштейна сопровождала полиция

Британские полицейские обеспечивали охрану бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на ужине в резиденции финансиста Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке, пишет The London Standard со ссылкой на материалы из «файлов Эпштейна».

В полиции заявили, что «на данный момент» не выявили признаков неправомерных действий со стороны офицеров охраны. Ведомство устанавливает действующих и бывших сотрудников, которые могут располагать дополнительной информацией.

Переписка за декабрь 2010 года содержит детали подготовки визита. Личный секретарь господина Маунтбеттен-Виндзора запрашивал адрес проживания и «подтверждение того, есть ли в доме место для обоих его офицеров охраны». Внутренние письма сотрудников Эпштейна указывают на «место для обоих телохранителей Эндрю [...] одно на 4-м этаже и одно на 5-м этаже». Также сообщается о предоставлении временного кода доступа, позволявшего входить и выходить из резиденции.

19 февраля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан в своем имении Сандрингем в Норфолке и освобожден после допроса. Правоохранительные органы указали, что проверка связана с подозрением в ненадлежащем исполнении обязанностей на госслужбе. По данным The Observer, Карл III разрешил передать полиции документы, касающиеся деятельности бывшего принца.

