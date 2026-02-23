Власти Панамы завладели ключевыми портами Панамского канала

Правительство Панамы издало указ, по которому к нему перешли два порта на входах в Панамский канал. Этому предшествовало решение Верховного суда, признавшего неконституционными условия лицензии на управление этими портами, предоставленной гонконгской CK Hutchison. Как сообщает AP, власти уполномочили Морское управление Панамы занять порты «в общественных интересах по причинам острой необходимости».

Правительству переходит все движимое имущество портов Бальбоа и Кристобаль, включая портовые краны, транспортные средства, компьютерные системы и ПО. Несколько дней назад правительство Панамы объявило, что гарантирует бесперебойную работу портов и что терминалами будет временно управлять подразделение датской компании A.P. Moller-Maersk — APM Terminals.

Верховный суд Панамы 30 января 2026 года признал неконституционными условия лицензии, предоставленной CK Hutchison на управление двумя портами. По мнению суда, контракты предоставляли компании эксклюзивные привилегии и налоговые льготы.

Как отмечает AP, конфликт вокруг Панамского канала стал частью более широкого соперничества между США и Китаем. В начале 2025 года президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи обратил внимание на недопустимость управления Панамским каналом китайскими компаниями. Он также заявлял, что китайская инфраструктура, построенная вокруг канала, представляет угрозу безопасности США.

В марте 2025 года CK Hutchison продала 90% доли в портовой инфраструктуре Панамского канала, а также 80% в компании Hutchison Port Holdings, которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Сумма сделки составила $22,8 млрд.

Алена Миклашевская