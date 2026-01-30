Гонконгская компания лишилась лицензии на управление портами Панамского канала

Верховный суд Панамы признал неконституционными условия лицензии, предоставленной гонконгской компании CK Hutchison на управление двумя портами, расположенными на выходах из Панамского канала. Как сообщает The Wall Street Journal, Hutchison не может обжаловать решение Верховного суда, но может запросить разъяснения, которые могут отсрочить аннулирование ее лицензии на деятельность.

По информации издания, после отзыва лицензии Панама намерена обеспечить непрерывность работы портов. Она наймет компанию для управления терминалами до тех пор, пока не будет объявлен новый тендер с новыми условиями лицензирования. Китайские грузоотправители, входящие в число крупнейших пользователей канала, по-прежнему смогут использовать водный путь, поскольку решение суда не повлияет на работу канала.

В начале 2025 года президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи обратил внимание на недопустимость управления Панамским каналом китайскими компаниями. Он также заявлял, что китайская инфраструктура, построенная вокруг канала за последние три десятилетия, представляет угрозу безопасности США. WSJ в связи с этим полагает, что решение Верховного суда Панамы стало результатом «политического давления».

В марте CK Hutchison продала 90% доли в портовой инфраструктуре Панамского канала, а также 80% в компании Hutchison Port Holdings (HPH), которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Сумма сделки составила $22,8 млрд.

Влад Никифоров