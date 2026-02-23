Буданов сообщил, что новый раунд переговоров по Украине может пройти в конце недели

Следующий раунд переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта может состояться в конце этой недели. Об этом рассказал глава администрации президента Украины Кирилл Буданов, сообщает Reuters.

«Не секрет, что переговоры непростые, но мы определенно продвигаемся вперед и приближаемся к моменту, когда всем сторонам придется принять окончательное решение — продолжать ли эту войну или перейти к миру», — заявил украинский чиновник.

Кирилл Буданов также характеризовал поведение российской делегации на переговорах как «сдержанное, вежливое и профессиональное». По его словам, Киев «делает все возможное» для организации встречи президентов России и Украины, но сейчас это «очень сложно».

Также глава администрации украинского президента сообщил журналистам, что на этой неделе может состояться новый обмен военнопленными. Он не озвучил конкретное число военнопленных, но отметил, что этот обмен может быть масштабнее предыдущего.

Последние трехсторонние консультации прошли 17–18 февраля в Женеве. Руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал переговоры как сложные, но деловые. Он анонсировал скорое продолжение консультаций. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что четвертый раунд переговоров может состояться 26 февраля в Женеве.