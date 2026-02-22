ТАСС: переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

Четвертый раунд переговоров России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта может состояться 26 февраля в Женеве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Последние трехсторонние консультации прошли 17–18 февраля в отеле InterContinental в Женеве. Руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал переговоры как сложные, но деловые. Он также анонсировал скорое продолжение консультаций.