Партнеры раскручивают рулетку

Сергей Шишкарев намерен не продавать свою долю, а купить долю «Росатома» в ГК «Дело» по цене оферты, представленной «Росатомом». Она, по информации “Ъ”, составляет около 150 млрд руб. за всю компанию, или 74 млрд руб. за 49% и 77 млрд руб. за 51%. При этом стороны пока не пришли к согласию в управлении бизнесом: на предстоящем собрании участников Сергей Шишкарев вновь предпримет попытку переизбрать гендиректора, но «Росатом» менеджмент менять до завершения сделки не планирует.

Сергей Шишкарев намерен купить пакет «Росатома» (49%) в УК «Дело». Как рассказал “Ъ” источник, близкий к господину Шишкареву, 23 февраля он провел совещание с менеджментом, на котором заявил: «Решение одно — покупать».

«Росатом» 20 февраля сообщил, что уведомил основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение компанией. Речь идет об оферте в рамках механизма «корпоративной рулетки»: по процедуре любая из сторон может предложить цену, а другая выбирает, продать свою долю по этой цене или выкупить за нее же долю партнера (см. “Ъ” от 18 февраля). «В рамках процедуры у Сергея Шишкарева есть 60 дней на принятие одного из двух решений — выкупить долю госкорпорации или продать ей свою,— поясняют в "Росатоме".— Затем еще 120 дней отводится на получение необходимых согласований регуляторов». Но, по словам собеседника “Ъ”, господин Шишкарев планирует формализовать и направить намерение в «Росатом» в течение ближайших двух недель, решить вопрос с финансированием сделки — в течение двух месяцев.

Сергею Шишкареву принадлежит 50% в группе «Дело». Еще 1% пока находится у «Трансмашхолдинга» (ТМХ), купившего его у господина Шишкарева в декабре 2024 года в качестве первого шага к дальнейшей сделке, которая впоследствии распалась. ФАС уже согласовала обратный выкуп этой доли Сергеем Шишкаревым (см. “Ъ” от 20 февраля).

Представитель Сергея Шишкарева подтвердил “Ъ” факт получения оферты и заявил, что предложенная «Росатомом» цена «выглядит рыночной и адекватной нашей оценке стоимости бизнеса».

По информации “Ъ”, предложение «Росатома» строится на оценке 100% примерно в 150 млрд руб. InfraNews называет цену продажи 49% в 74 млрд руб., покупки 51% — в 77 млрд руб. Представители сторон сумму не комментируют. Финансировать сделку, по словам представителя Сергея Шишкарева, готов «пул потенциальных инвесторов». В «Росатоме» вопрос источников финансирования не комментируют.

В «Росатоме» уточнили, что планируют подать ходатайство в ФАС по сделке в ближайшие дни и готовят пакет документов. Господин Шишкарев, в свою очередь, ранее подал ходатайство о приобретении 49% (см. “Ъ” от 7 февраля).

На совещании господина Шишкарева с менеджментом, рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с его ходом, обсуждались инициативы с максимальным влиянием на ключевые метрики компании: финансовая и операционная эффективность, M&A, привлечение партнеров и так далее. «По итогам в качестве целевого параметра EBITDA на 2026 год зафиксировано 74 млрд руб. (против изначально представленных в проекте бюджета 55 млрд руб.)»,— рассказал он. Основатель группы на совещании оценил опыт сотрудничества с «Росатомом» нейтрально, но отметил несоблюдение изначальных договоренностей, говорит собеседник “Ъ”, по формированию национального логистического интегратора на базе ГК «Дело», в частности созданию Восточного транспортно-логистического узла в Находке, а не во Владивостоке.

По информации “Ъ”, на 24 февраля назначено внеочередное собрание участников УК «Дело», на которое в очередной раз вынесен вопрос избрания гендиректора управляющей компании. Речь идет о переизбрании Алексея Лебедева, представляющего ТМХ, чье дальнейшее пребывание в должности после конца декабря, то есть после того, как распалась сделка с ТМХ, Сергей Шишкарев называл «не имеющим перспектив» для группы. Но партнеры со стороны «Росатома», рассказывал он, отказались утвердить все три предложенные им кандидатуры преемника. По словам собеседника “Ъ”, в этот раз господин Шишкарев выдвигает те же три кандидатуры. Он отмечает, что полномочия господина Лебедева истекли 30 июня 2025 года и, согласно уставу УК «Дело», генеральный директор в принципе избирается сроком на один год. По информации “Ъ”, господин Шишкарев также настаивает на скорейшем снятии с занимаемых должностей и некоторых других топ-менеджеров. На совещании Сергей Шишкарев подчеркивал необходимость «обновления и объединения команды в условиях ее дезинтеграции», говорит собеседник “Ъ”: «Я эту компанию создал, я хочу ее развивать».

Вместе с тем в «Росатоме» “Ъ” сообщили, что на предстоящем собрании «менеджмент менять не планируют». «Планируем обсуждать с партнером условия управления до завершения сделки»,— сообщили там.

Оценка группы «Дело» — на уровне $2 млрд. Если эта цифра верна, то представляет собой верхнюю границу при текущей конъюнктуре рынка, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Видно, что партнеры в перспективы актива верят». Активы ГК «Дело» — это терминалы и морские линии, а также «Трансконтейнер». Стивидорная часть существенно более устойчива, но в текущих условиях очень сильно потерял в стоимости «Трансконтейнер», так как значительно снизились цены на новые платформы, упали ставки аренды и доходность операторов. На пике в 2024 году 80-футовые платформы стоили более 6 млн руб. без НДС, а сейчас с учетом снижения загрузки мощностей заводов — уже менее 5 млн руб., говорит эксперт. Ставки аренды по 80-футовым платформам, продолжает он, находятся «ниже плинтуса» — сильно меньше 700 руб. за вагон в сутки. До 20% парка простаивает, и еще значимая часть парка — в арендных каникулах (арендатор не платит арендодателю ничего, лишь бы только не ставить в платный отстой, который обходится в 800–1000 руб. в сутки).

Однако с операционной точки зрения, отмечает господин Бурмистров, «Трансконтейнер» чувствует себя неплохо: его доля на рынке контейнерных перевозок за 2025 год выросла на 0,3 п. п., до 32,5%, а в январе 2026 года — на 2,9 п. п. год к году, до 32,9%. При падении контейнерных перевозок на сети по итогам января на 7% «Трансконтейнер» смог нарастить перевозки на 2%, а в экспорте — на 11% при общем увеличении по сети всего на 0,7%. «Возможно, у кого-то из акционеров были более амбициозные планы, но операционные результаты в целом позитивные»,— считает аналитик. По итогам 2027 года, когда снизится ключевая ставка и ослабеет рубль, что простимулирует экспорт и повысит конкурентоспособность российских производителей, стоимость «Трансконтейнера» с учетом растущей доходности оперирования и арендных ставок заметно вырастет, уверен Михаил Бурмистров.

