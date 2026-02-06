Суть да «Дело»

Сергей Шишкарев, которому сейчас принадлежит 50% УК «Дело», подал ходатайство в ФАС о покупке 49% компании у другого совладельца — «Росатома». Второе ходатайство — о выкупе 1% у структуры «Трансмашхолдинга» после прекращения переговоров о трехстороннем партнерстве — пока находится на рассмотрении службы. Сам по себе факт ходатайства не свидетельствует о завершении переговоров по выкупу: по информации “Ъ”, стороны продолжают обсуждать стоимость сделки.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, основатель и совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении 49% в УК «Дело», принадлежащих сейчас «Росатому». “Ъ” видел соответствующий документ от 5 февраля. Представитель Сергея Шишкарева подтвердил “Ъ” факт подачи ходатайства, в ГК «Дело», «Росатоме» и ФАС комментариев не дали.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году, купив 30% в УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%. В декабре 2024 года партнеры заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого ТМХ выкупал у Сергея Шишкарева 1% в УК «Дело» и получал право назначать гендиректора, которым вскоре стал Алексей Лебедев.

Продолжение сделки предполагало выход одного из партнеров из капитала УК «Дело», но соглашение с ТМХ могло быть развернуто вспять, если в течение года сторонам не удавалось договориться.

К концу 2025 года стало известно, что партнеры договориться не смогли из-за разногласий в оценке доли «Росатома» (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года).

20 ноября Сергей Шишкарев подал ходатайство в ФАС о выкупе 1% в УК «Дело», оно пока на рассмотрении. Глава ТМХ Кирилл Липа в январе заверил, что компания вернет 1% после согласования с ФАС. Алексей Лебедев, чье пребывание в должности гендиректора было частью соглашения с ТМХ, на внеочередном собрании акционеров УК «Дело» переизбран не был (см. “Ъ” от 14 января).

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что переговоры по оценке пакета в УК «Дело» продолжаются, «цена в процессе согласования». Ранее сделка обсуждалась как в форме выкупа Сергеем Шишкаревым доли «Росатома», так и наоборот. В «Росатоме» не уточнили, подала ли госкорпорация в ФАС аналогичное ходатайство.

При этом, по информации “Ъ”, разногласия по цене достаточно серьезные: «Росатом», рассказывал “Ъ” источник, знакомый с обсуждением, ранее оценивал 50% в УК «Дело» в 20 млрд руб., тогда как сторона Сергея Шишкарева настаивала на том, что объективная стоимость этой доли минимум втрое выше.

Стороны эти цифры не комментируют.

С точки зрения привлечения финансирования с учетом масштабов эта сделка представляет собой большой вызов для покупателя, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, но этот актив и качественный, и стратегический, и имеющий потенциал роста стоимости, поэтому для банков участие в такой сделке будет интересно. И хотя некоторые корпоративные споры имеют место, допускает эксперт, можно говорить о том, что если «Росатом» примет решение из актива выйти, то Сергей Шишкарев деньги найдет.

«Понятно, что 2025 год для рынка железнодорожных контейнерных перевозок был самым сложным за всю историю, и 2026-й обещает быть все еще чрезвычайно сложным с точки зрения профицита парка, ставок аренды и доходности оперирования, но все понимают, что уже в 2027-м есть все предпосылки, что мы увидим устойчивое восстановление,— говорит он.— А если еще произойдет некое ослабление рубля, дающее импульс нашим экспортерам, то заметный рост ставок аренды может наблюдаться уже во второй половине 2026 года». Господин Бурмистров напоминает, что сейчас ключевая ставка 16%, на конец года ожидается 12–13%, что хотя и предполагает по-прежнему сохранение высокой реальной ставки, но уже позволяет привлекать масштабное финансирование.

Наталья Скорлыгина