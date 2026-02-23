Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения с США

Европарламент решил отложить голосование по торговому соглашению ЕС и США из-за введения американским президентом Дональдом Трампом глобальной импортной пошлины в 15%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два парламентских источника.

Голосование торгового комитета парламента должно было состояться во вторник, однако теперь отложено, по данным издания. Новой предполагаемой даты голосования журналисты не приводят. Ранее процедура уже приостанавливалась в связи с угрозами Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против европейских союзников, которые выступали против его требования о приобретении Гренландии, напоминает издание.

Накануне о планах приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США на фоне американского «таможенного хаоса» сообщал глава комитета по международной торговле ЕП Бернд Ланге.

Евросоюз и Соединенные Штаты подписали торговое соглашение 21 августа 2025 года. Стороны договорились ввести пошлины в 15% на европейские товары, поставляемые в США. При этом отменяются тарифы на американские товары, поставляемые в страны блока. ЕП планировал ратифицировать соглашение в марте.

20 февраля Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. В ответ Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт в США в размере 10% «для всех стран», а позднее объявил о повышении тарифа до 15%.