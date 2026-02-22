В Европарламенте предложат приостановить ратификацию тарифного соглашения с США

Европарламент собирается провести экстренное заседание комитета по торговле. На нем предложат приостановить ратификацию торгового соглашения Евросоюза с США до тех пор, пока не прояснится вопрос о торговой политике американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил глава комитета по международной торговле ЕП Бернд Ланге в соцсетях.

«Полный таможенный хаос со стороны правительства США... Никто больше не может понять, в чем дело — остаются только вопросы без ответов и растет неопределенность для ЕС и других торговых партнеров США»,— написал господин Ланге (цитата по Bloomberg).

Речь идет о приостановке соглашения от августа 2025 года. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились ввести 15%-ные пошлины на европейские товары, поставляемые в США. При этом отменяются тарифы на американские товары, поставляемые в страны блока. ЕП планировал ратифицировать соглашение в марте

По данным Bloomberg, доля ЕС в общем объеме импорта США составляет более 20%. На втором месте — Мексика (14,6%), а за ней — Канада (11,2%)..

20 февраля Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. В ответ Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт в США в размере 10% «для всех стран». Позднее он объявил о повышении тарифа до 15%.