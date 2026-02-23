Путин в Кремле встретился с вдовами российских спецназовцев

Президент России Владимир Путин по случаю Дня защитника Отечества встретился с вдовами российских спецназовцев, погибших на Украине. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», — сообщил господин Песков (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Владимир Путин вручил в Кремле госнаграды военнослужащим, удостоенным звания Героев России. Затем он в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.