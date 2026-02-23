Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Вместе с ним в церемонии участвовал министр обороны Андрей Белоусов.

Военнослужащие Президентского полка установили у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены венок с лентой триколором. Господин Путин почтил память погибших воинов минутой молчания. Церемония завершилась маршем роты Почетного караула, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин в поздравлении с 23 февраля пообещал, что страна продолжит масштабную работу по укреплению армии и флота. Также сегодня он вручил госнаграды военнослужащим, удостоенным звания Героев России.