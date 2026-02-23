В Кремле началась церемония вручения госнаград Героям России

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества начал вручение государственных наград военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.

Церемония проходит в представительском кабинете президента в Кремле. На ней присутствует министр обороны России Андрей Белоусов.

Глава государства вручит медали «Золотая Звезда» девяти военнослужащим: генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну, полковнику Вячеславу Веденину, подполковнику Иналу Гериеву и старшему лейтенанту Сергею Каримову.

Медали «Золотая Звезда» от президента также получат генерал-майор, Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко, полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов.

Владимир Путин наградит орденами Мужества двух военнослужащих — подполковника Николая Нетесова и полковника Александра Рукосуева.