Игры с множеством неизвестных

Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2030 году во Французских Альпах. У турнира будет сразу четыре кластера: Ницца, Бриансон, Савойя (включая знаменитый курорт Куршавель) и Верхняя Савойя. В Ницце, единственном крупном городе, задействованном в проекте, предполагается провести соревнования по хоккею и керлингу и церемонию закрытия (на знаменитой Английской набережной). Бриансону достанутся фристайл и сноуборд, Савойе — бобслей, санный спорт, скелетон, горные лыжи, прыжки с трамплина, а Верхней Савойе — соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Пока неизвестно, где состоится церемония открытия и где пройдут соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Организаторы Игр по возможности избегают строительства новых объектов, а потому, например, конькобежный турнир предлагается провести в Альбервиле, если найдутся деньги на реконструкцию имеющегося там стадиона, или вообще в итальянском Турине.

На данный момент неопределенность относительно того, какими будут Игры-2030, обусловлена не только тем, что не выбраны места проведения всех соревнований, но и тем, что не до конца понятен набор дисциплин, в которых будут разыграны комплекты наград. МОК пока утвердил лишь базовую программу, включив в нее биатлон, бобслей, керлинг, хоккей, сани, лыжные гонки, конькобежный спорт. С наполнением, как заявили в МОК на прошлой неделе, определятся только в июне текущего года. Часть дисциплин, присутствовавших на минувших Играх, например ски-альпинизм, могут утратить олимпийский статус. А какие-то, как хоккей 3x3,— получить, его активно лоббирует Международная федерация хоккея (IIHF). А вообще, президент оргкомитета Игр Эдгар Гроспирон в феврале прошлого года упоминал в качестве претендентов на включение в программу Игр ледолазание, телемарк (включает в себя элементы лыжного и горнолыжного спорта), айс-кросс (бег на коньках по трассе с уклонами и подъемами) и даже вроде бы совсем не зимние велокросс и бег по пересеченной местности.

Александр Петров