Лукашенко пообещал проверить всех «людей в погонах» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время все «люди в погонах» будут проверены на профессиональную пригодность. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения генеральских погон и государственных наград, сообщает БЕЛТА.

«Ситуация непростая. Вы это чувствуете. Я — тем более, получая обширную информацию о ситуации вокруг нашей страны,— заявил господин Лукашенко.— Этим продиктовано и мое жесточайшее требование к повышению безопасности и обороны нашей Родины».

Он пообещал, что в ближайшее время «все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность». В стране для этого достаточно сил и средств, добавил белорусский президент.

«Физическая подготовка и то оружие, которое вам будет вручено, — главное для сохранения вашей жизни, а равно и нашей страны», — сообщил господин Лукашенко.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Александра Лукашенко сроком на 10 лет. Ограничения, пояснил господин Зеленский, связаны с сотрудничеством РФ и Белоруссии, а также размещением в республике российского ракетного комплекса «Орешник». Меры предполагают блокировку активов на Украине, запрет на въезд в страну и лишение украинских госнаград.