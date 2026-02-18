Зеленский ввел санкции против Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, меры приняты из-за сотрудничества Минска и Москвы, а также из-за размещения на белорусской территории российского ракетного комплекса «Орешник».

Киев считает, что господин Лукашенко также «способствовал вовлечению белорусских чиновников в насильственную депортацию украинских детей в РФ».

Санкции против президента Белоруссии будут действовать 10 лет. Меры предусматривают блокировку активов подсанкционного лица на территории Украины, запрет на въезд, лишение украинских госнаград.