Кубань вошла в тройку самых популярных направлений для путешествий на Масленицу

Краснодарский край по популярности у отдыхающих в период масленичной недели (с 16 по 22 февраля 2026 года) уступил только Москве и Санкт-Петербургу. Особым ростом отличился Краснодар, где количество бронирований увеличилось на 17% год к году, сообщили «Ъ-Кубань» в сервисе онлайн-бронирования «Островок».

Для поездок на Масленицу в Краснодарском крае туристы чаще всего выбирали трехзвездочные отели — на них пришлось каждое пятое бронирование в регионе (20%). Это на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Апартаменты в общем объеме бронирований заняли 17% (+2% год к году), отели категории «пять звезд» — 6% (без изменений), «четыре звезды» — 18% (-1%), «две звезды» — 2% (без изменений), «без звезд» — 19% (+2%), гостевые дома — 14% (–6%), отели хостелы — 2% (без изменений), глэмпинги, коттеджи, кемпинги — 1% (без изменений).

По данным Островка, средняя продолжительность бронирования в отелях и апартаментах Краснодарского края на праздники в 2026 году, как и в прошлом, составила четыре ночи. Средняя стоимость ночи на масленичной неделе — 8,5 тыс. руб. (+3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

«Заметно выросла требовательность к продукту. Гость хочет получить максимум впечатлений и сервиса за свою поездку, особенно если она короткая. Важно не только проживание, но и атмосфера, гастрономия, программы отдыха, события и новые форматы досуга. С учетом усиливающейся конкуренции мы чувствуем, что гостя нужно постоянно удивлять: новыми пакетами, праздничными программами, обновлением инфраструктуры и сервисов»,— рассказали в пресс-службе всесезонного SPA-курорта Miracleon.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Краснодарский край вошел в тройку самых востребованных регионов России в 2025 году. На Кубань пришлось каждое десятое бронирование от российских туристов (11%).

Маргарита Синкевич