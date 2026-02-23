«Росатом» заявил о готовности к возможным санкциям ЕС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что корпорация готова к возможным санкциям Евросоюза и не останется без зарубежных проектов.

«Готовы ли мы к этому (возможным санкциям ЕС. — “Ъ”)? Конечно, да. Подчеркну, что мы полностью компетентны во всех сферах атомной энергетики. Мы точно не останемся без работы и внутри страны, и за рубежом», — отметил господин Лихачев на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Как заявил глава «Росатома», у компании «стоит очередь» из международных партнеров на реализацию проектов как в атомной энергетике, так и в других сферах.

6 февраля Еврокомиссия опубликовала проект 20-го пакета санкций, включающий введение запрета на техобслуживание танкеров и ледоколов с российским СПГ. Представители «Росатома» тогда заявили «Ъ», что корпорация не пользуется услугами Евросоюза по обслуживанию атомных ледоколов — все операции выполняют российские предприятия.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что страны Балтии и Скандинавии предлагали включить в 20-й пакет санкций ограничения против «Росатома». Это означало бы прекращение строительства АЭС «Пакш-2», подчеркнул глава ведомства, заявив, что Венгрия этого не допустит.