«Росатом» прокомментировал планы ЕС запретить обслуживание российских ледоколов

«Росатом» не пользуется услугами Евросоюза по обслуживанию атомных ледоколов. Все операции выполняют российские предприятия. Так в госкорпорации прокомментировали «Ъ» предложение ЕС ввести запрет на техобслуживание танкеров и ледоколов с российским СПГ.

На базе ФГУП «Атомфлот» у «Росатома» есть судоремонтное производство, подчеркнули в госкорпорации. Оно состоит из механического, слесарно-докового, корпусно-сварочного участков, а также участка по ремонту атомно-энергетических установок и атомно-технологических установок.

«Технологическое сопровождение деятельности производственных участков осуществляют конструкторско-технологическая группа, группа сварки, группа вибродиагностики, лаборатория неразрушающего контроля»,— добавили в «Росатоме».

Евросоюз представил содержание 20-го пакета антироссийских санкций 6 февраля. Документ должны одобрить члены Евросоюза. В числе предложений — ввести полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти. В список ограничений также попадут еще 43 танкера, перевозящих российскую нефть.