Господдержка малого и среднего бизнеса на Кубани составляет 51,1 млрд рублей

На сегодняшний день в Краснодарском крае действует свыше 210 инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса на общую сумму 51,1 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.

По информации ведомства, на Инвестиционном портале Краснодарского края, который содержит в себе все меры поддержки, которые существуют в регионе, размещено около 1000 готовых предложений по недвижимости и площадкам.

«В настоящее время происходит процесс трансформации инвестиционного портала, и в течение ближайших месяцев на нем заработает конструктор мер поддержки. Субъекты МСП смогут подобрать наиболее удобные варианты под себя»,— рассказали в департаменте.

В ведомстве подчеркивают, что одной из самых востребованных мер поддержки у инвесторов за последние три года стало возмещение части затрат на оплату процентов по кредитным договорам по инвестиционным кредитам в размере от 30 млн до 1 млрд руб. на реализацию инвестпроекта на территории края. Ранее инвесторам возмещали часть затрат на оплату процентов по кредитным договорам из расчета: процентная ставка, уменьшенная на 6%, а в случае льготного кредитования — на 4%. В 2025 году, когда ключевая ставка ЦБ достигла нынешних значений, компенсировать стали в размере 30% от фактически понесенных затрат.

При департаменте осуществляет свою деятельность Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края. Оно функционирует три года. Все услуги для субъектов МСП — бесплатны. На сегодняшний день Агентство по привлечеению инвестиций сопровождает 234 проекта. Их общая стоимость — почти 1 трлн руб. При успешной реализации данных инвестпроектов в Краснодарском крае будет создано свыше 40 тыс. новых рабочих мест.

В Агентстве инвесторам помогают найти территорию, финансы или меры поддержки, с которыми каждый конкретный проект можно будет реализовать. В настоящее время есть достаточно серьезная база земельных участков, и на момент встречи с потенциальными инвесторами в рамках запроса специалисты подбирают варианты территорий под критерии предпринимателя. В Агентстве отмечают, что процесс обращения с инвестидеей прост: достаточно назначить встречу и заполнить краткую анкету.

Василий Хитрых