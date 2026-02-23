Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Туристы отправляются в прошлое

С чем связан тренд на связанные с историей семьи путешествия

Туроператоры отмечают всплеск интереса к ретро-поездкам. Повышенным спросом стали пользоваться путешествия с погружением в советскую эпоху или во времена царской России. Клиенты покупают как групповые, так и индивидуальные туры по неожиданным локациям, например, в заброшенные деревни, рассказали “Ъ FM” участники туристической отрасли.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Больше всего ценятся поездки, связанные с детством или историей семьи, отмечает основатель компании Adventure Guide Алексей Юдин: «Ко мне обратились пожилые люди, которые хотели поехать на Сахалин, но не по типичным достопримечательностям, таким как Мыс Птичий или Маяк Анива, а на север острова, в горнодобывающий поселок, который уже закрыт после землетрясения. Там прошло их детство. Мне пришлось искать водителя джипа, который отвез бы их туда по заброшенной дороге.

Второй случай был еще более интересный. Итальянцы из Москвы, у них есть пожилые родители, дети русских эмигрантов. Во время революции они уехали из какого-то села на северо-западе Кировской области, и им очень хочется приехать туда и посмотреть это село. Там была достаточно затяжная дорога — пять-шесть часов. И они смогли найти брошенный дом, откуда когда-то уехали их родители, даже найти пожилых людей, которым было за 80 лет, и которые что-то об этом помнили и знали. Возвращались они в слезах».

В осенний сезон аналитики YouTravel.me зафиксировали рекордный рост спроса на авторские туры — плюс 30% год к году. Зимой пользуются спросом так называемые «музейные» направления с насыщенной программой без длительных прогулок. Санкт-Петербург находится на четвертом месте по турпотоку среди российских регионов. Все чаще гости хотят оказаться в эталонной советской атмосфере, хотя здесь много и истинно царских мест, уверяет генеральный директор туроператора «Парадиз-Тур» Мария Черепанова: «Интерес к ретро-турам, к ретроэкскурсиям очень широк. Средний возраст сегодняшних путешественников разного уровня достатка — от 40 до 50 лет. Это ностальгическое желание погрузиться во что-то свое, знакомое, в детство, молодость, юность. Стоимость таких путешествий в прошлое свершено различная.

Если вы хотите какой-то отдельный вид услуги, например, прокатиться на ретропоезде или ретроавтомобиле, посетить музей игровых автоматов, то услуга начинается от 350 руб. и заканчивается десятками тысяч. Все зависит от желаемого уровня комфорта. В Санкт-Петербурге много мест с антуражем Советского Союза. Начинаем от самого простого — кафе и рестораны, которые стилизованы под эпоху СССР. Там можно отведать классику советских ресторанных блюд. И, конечно же, огромное количество музеев, которые рассказывают о советском прошлом: кинотеатры, дома культуры, знаменитые концертные площадки, спортивные стадионы, сталинский ампир».

По данным Сбераналитики, в 2025 году россияне совершили 164 млн поездок по России, потратив в них 1,8 трлн руб. Самыми быстрорастущими направлениями стали Севастополь, Магаданская область, Крым, Курганская и Свердловская области.

Юлия Савина

