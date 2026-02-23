В Орле участникам СВО вручили сувенирные медали за освобождение Курской области

В канун празднования Дня защитника Отечества председатель городского совета Орла Владимир Негин наградил участников специальной военной операции (СВО) сувенирными медалями «За освобождение Курской области».

Награждение началось с минуты молчания в память о не вернувшихся с боевых заданий. После этого господин Негин поздравил участников СВО с наступающим праздником и подчеркнул, что их подвиги являются примерами мужества и стойкости.

Согласно фотографиям, которые опубликованы в сообществе горсовета во «ВКонтакте», бойцы получили от политика благодарственные письма и памятные медали, на которых изображен отдающий воинское приветствие солдат в шлеме, тактических очках и бронежилете, а на его фоне видны очертания танка и беспилотника. Аналогичные изделия продаются на крупных маркетплейсах, их стоимость составляет примерно 800 руб.

В горсовете подчеркнули, что памятные награды не являются государственными и были изготовлены и вручены бойцам по просьбе межрегиональной общественной организации ветеранов боевых действий «Щит».

В середине прошлого года курские власти учредили официальную награду — медаль «За вклад в освобождение Курской земли». Она была посвящена освобождению региона от вторжения вооруженных сил Украины. В декабре губернатор Александр Хинштейн вручил первые награды командирам и военнослужащим частей, которые отражали украинские атаки.

Сергей Толмачев, Воронеж