В Белокалитвинском районе ограничили водоснабжение поселка

Сегодня, 23 февраля, в Белокалитвинском районе было введено ограничение водоснабжения жителей пос. Шолоховский. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

По словам главы минЖКХ региона, причина ограничения подачи ресурса – проведение специалистами ГУП РО «УРСВ» аварийно-ремонтных работ на разводящих водопроводных сетях по ул. Степная (район дома N91).

«Ориентировочное время выполнения работ – до 16 часов»,– уточнила Антонина Пшеничная.

Ранее она сообщала в своем Telegram-канале, что также 23 февраля в пос. Шахты 24 (в Гуково), на ул. Лермонтова, 74 ведутся работы по устранению порыва на водоводе. Специалисты ГУП РО «УРСВ» планируют закончить работы сегодня, до 17.00.

Министр ЖКХ Ростовской области добавила, что в обоих случаях по заявкам местных организован подвоз воды.

Ефим Мартов