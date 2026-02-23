Путин назвал героев-участников спецоперации на Украине настоящими патриотами

Президент России Владимир Путин назвал военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО), удостоенных звания Героя России и ордена Мужества, настоящими патриотами.

«Это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами — настоящие патриоты России»,— сказал Владимир Путин на церемонии вручения госнаград. По его словам, российские бойцы действуют слаженно и четко, а также твердо стоят за свою страну.

В День защитника Отечества Владимир Путин вручил госнаграды военнослужащим, удостоенным звания Героев России. Церемония проходила в представительском кабинете президента в Кремле. Девять военнослужащих награждены медалями «Золотая Звезда», еще двое --орденами Мужества.