Путин: развитие ядерной триады остается безусловным приоритетом

Президент Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества. Он пообещал, что страна продолжит масштабную работу по укреплению армии и флота. При этом она будет учитывать международную ситуацию и боевой опыт, полученный во время военных действий на Украине, заявил Верховный главнокомандующий.

Владимир Путин также сообщил, что для российских властей развитие ядерной триады остается безусловным приоритетом. Она служит гарантией безопасности России и обеспечивает баланс сил в мире, сказал президент.

Господин Путин добавил, что страна продолжит наращивать потенциал и всех других родов и видов Вооруженных сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в самых сложных условиях. «И конечно, будем наращивать темпы разработки перспективных систем для Вооруженных Сил»,— отметил Владимир Путин.

«Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества»,— добавил российский президент.