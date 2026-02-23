В ночь на 23 февраля над Крымом и Краснодарским краем сбили 20 беспилотников

В течение минувшей ночи над территориями Республики Крым и Краснодарского края силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщает Минобороны РФ, над полуостровом было уничтожено 16 БПЛА, над Кубанью — четыре. Также четыре беспилотника были обнаружены и уничтожены над акваторией Азовского моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в период с 23:00 воскресенья, 22 февраля, до 7:00 понедельника, 23 февраля, над российскими регионами дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Белгородской области (65) и Саратовской области (35). Восемь беспилотников сбили над территорией Воронежской области, восемь — над территорией Ростовской области, три — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Татарстана, по два — над территориями Курской и Липецкой областей и по одному — над территорией Тульской и Тверской областей.

Василий Хитрых