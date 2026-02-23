«Интеллект человека пока заменить невозможно»

Более 20% компаний России используют генеративный искусственный интеллект (ИИ) для своих задач в различных сферах бизнеса. К такому выводу пришли эксперты «Яндекса» и компании «Яков и партнеры». Экономический потенциал ИИ к 2028 году, по данным исследования, составит 22–36 трлн руб. Около 70% потенциала приходится на ключевые для российской экономики отрасли — логистику, ритейл, добывающую промышленность, производство потребительских товаров, IT. Насколько активно и с какой целью ИИ-технологии применяет бизнес Краснодарского края, рассказал директор МТС в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Ласкавый.

Сергей Ласкавый

«Мы наблюдаем в регионе высокий запрос на Al-технологии. В 2025 году наша компания провела исследование по использованию инструментов генеративного ИИ — чат-ботов для работы с текстом и сервисов для создания изображений. По его результатам, Краснодарский край занял второе место среди регионов России по количеству пользователей нейросетей, уступив только Москве. При этом 36% кубанцев применяют ИИ в личных целях, 24% — для работы, 29% — для личных целей и для работы, 11% — не используют.

Технологии для автоматизации и роботизации процессов значительно меняют подходы к работе. ИИ берет на себя рутинные функции, у человека появляется больше времени на творчество. Кроме того, снижается потребность в многочисленном штате сотрудников, повышается точность предоставляемой клиентам информации и эффективность производственных процессов. Мы полагаем, что к 2030 году до 90% рутинных операций будет выполнять ИИ.

То, что начиналось с обычного межмашинного взаимодействия (простой сбор данных с терминалов, например), сейчас с помощью ИИ позволяет создавать масштабные интеллектуальные системы. Они способны адаптироваться к изменяющимся условиям и предоставлять более точные и персонализированные решения для рабочих процессов.

Другое направление, которое сегодня активно развивается с участием ИИ, — коммуникационные платформы. Так, популярностью пользуется платформа, которая помогает организовывать и проводить видеоконференции, совещания. В ее базу уже встроен ИИ, который, по сути, является ассистентом, позволяющим делать протоколы этих совещаний, выделять самое главное в выступлениях спикеров и по различным алгоритмам обрабатывать ту информацию, о которой говорится на совещаниях и конференциях. Очень активно таким решением пользуются кубанские учебные заведения, компании с филиальными сетями.

Самые понятные на сегодня примеры с использованием ИИ работают в сфере клиентских коммуникаций. В Краснодарском крае востребованы и автоматические сервисы, способные сократить издержки на содержание целого колл-центра. ИИ проводит рутинные обзвоны, переговоры с клиентами, ведет регистрацию и учет записи — без участия оператора. Довольно много уже есть таких реализованных кейсов.

Отмечу, что ИИ — это не интеллект в прямом смысле слова, как мы это понимаем, упоминая интеллект человека. Это огромный свод данных, обрабатываемых по разным алгоритмам для получения того или иного результата. Интеллект человека пока заменить невозможно. Эффективный бизнес требует баланса: сочетания использования ИИ для решения рутинных задач и интеллектуальной деятельности конкретных людей».