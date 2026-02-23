Германия и Эстония увеличили импорт российского мороженого в 2025 году

Евросоюз в 2025 году увеличил импорт российского мороженого — его поставки выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировали «РИА Новости».

В денежном выражении объем закупок составил 107,7 тысячи евро против 41,9 тысячи в 2024 году, отметило агентство.

Покупателями среди стран ЕС стали Германия, приобретшая продукцию на €75,6 тыс. и Эстония — на €32,1 тыс.. Другие государства союза мороженое из России не импортировали.

По данным «Агроэкспорта», в 2025 году Россия импортировала около 17 тыс. тонн мороженого на сумму $74 млн. По сравнению с показателями 2024 года страна увеличила экспорт продукта на 26% в деньгах.