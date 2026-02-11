Экспорт российского мороженого увеличился на 26% в 2025 году

В 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 17 тыс. т мороженого на сумму $74 млн. По сравнению с показателями 2024 года страна увеличила экспорт продукта на 26% в деньгах и на 11% в весе, сообщила пресс-служба «Агроэкспорта».

В пятерку крупнейших импортеров вошли Казахстан (6 тыс. т), Белоруссия (4,5 тыс. т), Монголия (2 тыс. т), Узбекистан (1 тыс. т), Абхазия (800 т). «К числу интересных стран, где в 2025 году встречалось российское мороженое, можно отнести Сенегал, ОАЭ, Нигерию, Ирак, Эквадор, Индию»,— сообщили в «Агроэкспорте».

Рекорд по объему экспорта российского мороженого фиксировали в 2021 году. Тогда Россия поставила за рубеж более 33 тыс. т продукта. Лидерами среди импортеров были США, Казахстан и Монголия.