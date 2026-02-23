Защита объяснила, почему заочно арестованный Разин не приезжает в Россию

Защита продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объяснила его отсутствие в России состоянием здоровья, сообщает «РИА Новости». По информации агентства, менеджер покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела.

«С 2021 года не покидает Турцию из-за проблем со здоровьем… Подтверждена инвалидность… в Турции и в Российской Федерации»,— сказал адвокат продюсера в ходе апелляционного заседания.

Разин был заочно арестован Таганским судом Москвы в декабре 2025 года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Он объявлен в международный розыск.

Дело связано с присвоением лицензионных отчислений за песни «Ласкового мая». По версии следствия, Разин использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым, чтобы получать деньги как правообладатель. Потерпевшей признана вдова Кузнецова. Позднее появился второй эпизод — о подделке договора с певцом Юрием Шатуновым.