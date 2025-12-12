Андрей Разин покинул Россию после возбуждения уголовного дела

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин покинул Россию сразу после возбуждения против него уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По информации источника, Андрей Разин выехал из страны непосредственно после того, как против него было заведено уголовное производство. Ранее сообщалось, что продюсер проживает во Флориде.

Следственные органы возбудили дело по факту присвоения денежных средств, предназначенных в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову, автору песен группы «Ласковый май». Согласно версии следствия, Андрей Разин долгое время использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.

Заочно Андрею Разину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье составляет десять лет лишения свободы.

Потерпевшей стороной по делу признана супруга покойного поэта.

