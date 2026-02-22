Аракчи заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи может встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Женеве 26 февраля, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики. Об этом сказал сам глава иранского МИДа в эфире телеканала CBS.

Фото: Pierre Albouy / File Photo / Reuters Аббас Аракчи

Фото: Pierre Albouy / File Photo / Reuters

Аббас Аракчи отметил, что сейчас иранская сторона работает над текстом предложения по ядерной сделке, чтобы оно «могло удовлетворить обе стороны с учетом их опасений и интересов». «Я считаю, что, когда мы снова встретимся в Женеве, вероятно, в этот четверг, мы сможем проработать эти элементы и подготовить хороший текст и быстро прийти к соглашению»,— так господин Аракчи ответил на вопрос, когда он передаст ответ господину Уиткоффу (цитата по ТАСС).

Глава МИД Исламской республики верит, что Иран и США смогут договориться о ядерной сделке дипломатическим путем. Если же Соединенные Штаты попытаются атаковать республику, Ирану придется ударить по американским военным базам на Ближнем Востоке, заявил Аббас Аракчи.

17 февраля завершился второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. В Белом доме сказали, что по некоторым вопросам все еще остаются разногласия. Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки. Сегодня Axios со ссылкой на американского чиновника писал, что третий раунд переговоров состоится, если правительство Ирана представит США в течение 48 часов подробное предложение по ядерной сделке.

