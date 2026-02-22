FT: Иран купил у России 500 новейших ПЗРК «Верба»

Иран заключил с Россией секретную сделку на €500 млн ($589 млн) по закупке современных переносных зенитных ракет. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники и текст соглашения.

Сделку заключили в декабре российский государственный экспортер вооружений «Рособоронэкспорт», представитель Минобороны РФ и материально-техническое обеспечение вооруженных сил Ирана. По данным FT, соглашение обязывает Россию поставить 500 переносных пусковых установок «Верба» и 2,5 тыс. ракет «9М336» в течение трех лет. Поставки проведут в три этапа — с 2027 по 2029 год.

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны в январе 2025 года. В документе, ратифицированном весной прошлого года, закреплено развитие связей двух стран, в том числе создание независимых логистических и финансовых цепочек для противодействия санкциям Запада. 19 февраля Иран и Россия провели совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана.