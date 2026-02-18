Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения 19 февраля

Военно-морские силы Ирана и России проведут совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Они запланированы на 19 февраля, сообщил телеканал Mehr со ссылкой на командующего первым военно-морским районом иранских ВМС капитана Хассана Магсудлу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Учения проведут с целью укрепления координации для устранения угроз морской безопасности, в частности, для защиты коммерческих судов и танкеров от морского терроризма. Совместное мероприятие поможет «углубить дружественные отношения и расширить региональное сотрудничество», заявил господин Магсудлу во время визита на корвет ВМФ России «Стойкий» в Бендер-Аббасе.

17 февраля корвет «Стойкий» вместе с кораблями иранских ВМС участвовал в военно-морских учениях «Пассекс». Со стороны Ирана были задействованы фрегат «Алванд», корвет «Шахид Саяд Ширази» и ракетный катер «Нейзе». С 14 февраля российский корвет находился в порту Бендер-Аббас с неофициальным визитом.