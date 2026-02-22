В Ярославской области создадут единый реестр сувениров и фермерской продукции

В Ярославской области начали создавать единый региональный реестр сувениров, фермерской продукции и изделий народных промыслов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В реестр планируют включить порядка 400 ярославских производителей, у которых уже есть готовый продукт. Формируют реестр областные министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, инвестиций и промышленности, культуры и туризма.

«Реестр позволит систематизировать информацию о наших товаропроизводителях, выстроить прямые каналы сбыта, расширить их участие в ярмарках, выставках и ключевых событиях региона. А главное, станет основой для адресной поддержки и продвижения ярославских брендов за пределами области»,— объяснил губернатор.

В 2025 году в регионе появился реестр мастеров народных художественных промыслов. Для включения в реестр мастера сначала получают заключение художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам региона. Ведением реестра занимается областное министерство туризма.

Алла Чижова