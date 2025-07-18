В Ярославской области создают реестр мастеров народных промыслов

В Ярославской области будет создан реестр мастеров народных художественных промыслов. Документ подписал исполняющий обязанности губернатора Денис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Реестр формируется и ведется с целью получения, систематизации, обобщения и использования информации о мастерах, осуществляющих свою деятельность в качестве ИП, либо в качестве физического лица, принимающего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»,— говорится в постановлении.

Чтобы попасть в реестр, мастеру нужно будет сначала получить заключение художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам региона. Совет будет оценивать, относятся ли к таким промыслам работы того или иного мастера.

Ведением реестра будет заниматься областное министерство туризма. В него будут включаться ФИО мастера, его контактная информация, наименование места традиционного бытования народного художественного промысла, вид производства. Как ранее писали федеральные СМИ, включение в реестр позволит мастерам получать государственную поддержку.

Алла Чижова