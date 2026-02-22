В ярославском аэропорту ввели ограничения на фоне беспилотной опасности

В ярославском аэропорту начали действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом советник руководителя ФАВТ (Росавиация) Артем Кореняко сообщил 22 февраля в 17:34.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— написал господин Кореняко.

Аэропорт закрывают второй раз за текущие сутки: он также не принимал и не выпускал самолеты ночью с 2 до 5 часов.

В 17 часов в Ярославской области был объявлен режим беспилотной опасности. По информации губернатора Михаила Евраева, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

Алла Чижова