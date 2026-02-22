В Ярославской области объявили беспилотную опасность

На территории Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале 22 февраля в 17:03.

Он сообщил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Учреждения в области работают в штатном режиме.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами»,— призвал губернатор.

О приостановлении работы ярославского аэропорта Росавиация днем 22 февраля не сообщала. При этом ночью аэропорт был закрыт для приема и выпуска самолетов для обеспечения безопасности полетов. Действовали ограничения с 2 до 5 часов.