В Центральном округе Краснодара отключили электричество

Аварийное отключение света зафиксировано в Центральном округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным диспетчерской службы, в настоящее время отключены 18 трансформаторных подстанций. Без электричества находятся улицы Коммунаров, Комсомольская, Красноармейская, Постовая, Советская, Пушкина, Седина, Гоголя и другие.

На месте отключения работает бригада специалистов. В настоящее время сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются.

София Моисеенко