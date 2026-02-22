Инцидент с лифтом в жилом доме Новороссийска назвали «иллюзией падения»

В социальных сетях появилась информация об обрыве лифта в многоквартирном доме Новороссийска вечером 21 февраля. В управлении городского хозяйства муниципалитета сообщили, что возможный пассажир лифта мог почувствовать «иллюзию падения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным УГХ Новороссийска, лифтовая организация получила аварийную заявку от жителей МКД на Куникова, 47А в 23:15, и в 23:30 на место прибыли специалисты. При осмотре они установили исправное состояние лифтов, обрывы тросов и срабатывание системы экстренного торможения не зафиксированы. На адресе, как заявили в управлении, не было пострадавших, сотрудников полиции и скорой помощи.

В офис управляющей компании не поступало заявок и обращений о возможных травмах или происшествиях. В домовых чатах с утра 22 февраля проводится поиск пострадавшего, о котором сообщали очевидцы.

«Вчера в Новороссийске произошло отключение энергоснабжения. Дом 24-этажный, лифты — скоростные, высокоэтажные. В момент скачка напряжения у человека, находящегося в лифте, могла возникнуть иллюзия падения, хотя фактической нештатной работы лифта не было»,— прокомментив УГХ Новороссийска.

София Моисеенко