В Севастополе проведут учения с бомбометанием и стрельбами

До вечера 22 февраля в акватории Севастополя будут проводиться учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе учений запланированы стрельбы из разных видов оружия, реактивное бомбометание и гранатометание. Тренировочные мероприятия будут проходить ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Карантинной, Инкерманской, Камышовой и Казачьей бухт, вблизи мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, Лукулл и Качи.

София Моисеенко

