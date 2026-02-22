Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

На автодороге «Дон» в Горячеключевском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

По данным ГАИ, авария случилась в ночь на 22 февраля. Водитель автомобиля «Газель» допустил наезд на грузовик «Скания», стоящим на обочине. Большегрузный автомобиль был технически неисправен.

В ходе ДТП смертельные травмы получил 32-летний пассажир «Газели». Водитель пострадал при столкновении и остался жив.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, водитель «Газели» находился за рулем в утомленном состоянии.

София Моисеенко