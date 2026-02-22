Полиция начала проверку по факту избиения собаки в Сочи
Полиция Сочи организовала проверку по факту нападения мужчиной на собаку в Хостинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Видео с избиением собаки, снятое камерами наблюдения, было опубликовано в социальных сетях. Материалы обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга. По предварительным данным, неизвестный мужчина избил собаку во дворе многоквартирного дома.
Сочинская полиция даст правовую оценку действиям жителя по результатам проверки.