Полиция начала проверку по факту избиения собаки в Сочи

Полиция Сочи организовала проверку по факту нападения мужчиной на собаку в Хостинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Видео с избиением собаки, снятое камерами наблюдения, было опубликовано в социальных сетях. Материалы обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга. По предварительным данным, неизвестный мужчина избил собаку во дворе многоквартирного дома.

Сочинская полиция даст правовую оценку действиям жителя по результатам проверки.

София Моисеенко