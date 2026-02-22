На Дону количество предложений о продаже коммерческой недвижимости выросло на 19%

В декабре 2025 года количество объявлений о продаже коммерческой недвижимости в Ростовской области вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» сервиса «Авито Недвижимость» Олег Изотов.

«По итогам декабря 2025 года рынок коммерческой недвижимости Ростовской области можно охарактеризовать как сбалансированный, без выраженного переизбытка предложения. Совокупный объем предложения на продажу коммерческой недвижимости в Ростовской области в декабре 2025 года показал рост на 19% год к году. При этом отмечается смещение в сторону аренды — объем предложения под сдачу вырос на 41% год к году за тот же период»,— рассказал Олег Изотов.

Он отметил, что в 2025 году наблюдается глобальная корректировка рынка относительно предыдущего периода, который был отмечен рекордно высоким спросом. «Так, интерес к покупке и аренде коммерческой недвижимости в среднем снизился на 8% год к году. При этом спрос на аренду коворкингов (которые занимают около 2% офисного рынка в регионе), напротив, продемонстрировал положительную динамику и вырос на 18%. Также рост спроса отмечается в категории покупки торговых площадей (+9%) и складов (+3%)»,— отметил эксперт.

В Ростовской области в декабре 2025 года средневзвешенная стоимость покупки офисной недвижимости составляла 136 тыс. руб. за кв. м, аренды — 864 руб. в месяц за кв. м. Стоимость покупки помещений свободного назначения находилась на уровне 74 тыс. руб. за кв. м, аренды — 597 руб. в месяц за кв. м. Средневзвешенная стоимость покупки торговой недвижимости составляла 93 тыс. руб. за кв. м, аренды — 755 руб. в месяц за кв. м. Приобрести складские помещения в декабре 2025 года можно было от 75 тыс. руб. за кв.м. А арендовать склад можно было в среднем за 386 руб. в месяц за кв. м.

По прогнозу экспертов «Авито Недвижимости», в первой половине 2026 года предложение в сегменте коммерческой недвижимости продолжит расти, при этом будет сохраняться умеренный спрос. Во второй половине 2026 года возможно увеличение спроса, основную роль здесь может сыграть смягчение денежно-кредитной политики, отметили в компании.

Мария Иванова