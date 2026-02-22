«Тарифы на проезд в троллейбусах оставались островком стабильности»

С 1 марта в Новороссийске подорожает проезд в троллейбусах на 8,5%. Согласно документу, подписанному и.о. главы города Эльвирой Кальченко, стоимость проезда повысится с 35 до 38 руб. по карте и с 37 до 40 руб. при оплате наличными. Последний раз тарифы на поездки в муниципальных троллейбусах индексировались в июле 2024 года. Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, постепенное подорожание проезда в общественном транспорте наблюдается во многих городах России, и в Новороссийске данная мера является экономически обоснованной в силу ряда факторов.

Петр Щербаченко

Фото: предоставлено автором

«Постепенное повышение цен на проезд в общественном транспорте носит регулярный характер, особенно в рамках изменения инфляции. Тарифы на проезд в троллейбусах довольно долго оставались островком стабильности на фоне роста, который происходил на других видах транспорта. Весной прошлого года в городе подорожали маршрутные такси. Тогда МУП "МПТН" оставил тарифы на проезд в троллейбусах на прежнем уровне. Разница в цене была существенной: проезд в маршрутке доходил до 48 рублей, тогда как электротранспорт обходился в 37, а по карте в 35 рублей. Таким образом, нынешнее повышение станет первым за длительное время. Ранее цена билета менялась в июле 2024 года.

Среди основных факторов подорожания можно выделить рост операционных расходов. Троллейбусные хозяйства, как и другие предприятия, сталкиваются с постоянным ростом цен на электричество, ростом зарплат, и, как следствие, ФОТ.

Цены на электричество постепенно растут, в этом году тарифы на него повысят с 1 октября (до этого момента будут действовать текущие тарифы — их установили с 1 июля 2025 года).

Необходимо также поддерживать конкурентоспособную зарплату сотрудников, чтобы избежать оттока дефицитных профессиональных кадров, требуется решать вопрос с износом составов и обновлять пути. Так во многих городах — пути и контактная сеть не обновлялась достаточно давно. Новороссийск, в свою очередь, планирует поэтапное обновление подвижного состава с постепенным переходом от автобусов малой вместимости к транспорту средней вместимости.

Частные перевозчики в 2025 году уже заменили 51 маршрутку на более вместительные автобусы. МУП "МПТН" в 2026 году планирует закупку пять автобусов, а частные перевозчики обязуются обновить еще 80 единиц транспорта. Также до 2030 года поставлена задача закупить для предприятия МУП "МПТН" не менее 50 новых троллейбусов. Финансирование на обновление автопарка город получает из краевого бюджета.

Рост цен на проезд в троллейбусах в Новороссийске в целом является умеренным и экономически обоснованным. Для льготных категорий граждан по-прежнему предусмотрен льготный проезд по специальным транспортным картам».