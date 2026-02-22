Трамп потребовал от Netflix уволить топ-менеджера из команды Обамы

Президент США Дональд Трамп призвал Netflix уволить члена совета директоров, бывшего советника по национальной безопасности при администрации 44-го президента Барака Обамы Сьюзан Райс.

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

«Netflix должен немедленно уволить расистку […] Сьюзан Райс, иначе ей придется понести наказание. У нее нет ни таланта, ни навыков — она всего лишь политическая марионетка […] Ее власть утрачена и никогда не возобновится. Сколько ей платят и за что?» — написал господин Трамп в Truth Social.

Госпожа Райс занимала пост советника по национальной безопасности и представляла США в ООН при господине Обаме. Позднее входила в совет по внутренней политике при президенте Джо Байдене. В совет директоров Netflix Сьюзан Райс вошла в 2018 году и была переизбрана в 2023 году.

В декабре прошлого года Netflix объявил о покупке киностудии Warner Bros., стриминга HBO Max и канала HBO за $82,7 млрд. В начале февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вмешиваться в противостояние Netflix и Paramount Skydance за контроль над Warner Bros. Discovery. Однако в конце прошлого года господин Трамп занимал иную позицию и заявлял о намерении подключиться к пересмотру сделки.

В середине января Netflix сообщил о готовности перечислить всю сумму сделки, согласованную 5 декабря, наличными — $82,7 млрд. Документ предусматривает выплату акционерам Warner Bros. Discovery по $27,75 за акцию. Параллельно Paramount пытается добиться контроля над WBD, предложив около $108,4 млрд за всю компанию и пообещав акционерам дополнительные выплаты в случае срыва сделки с Netflix.