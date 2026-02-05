Трамп не будет вмешиваться в схватку Netflix и Paramount за Warner Bros.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не станет вмешиваться в борьбу между Netflix и Paramount Skydance за контроль над Warner Bros. Discovery. В декабре прошлого года Warner Bros. Discovery начала переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max с компаниями Netflix и Paramount.

«Должен сказать, я полагаю, что меня считают очень сильным президентом. Мне звонили обе стороны. Это две стороны, но я решил, что мне не следует вмешиваться. Министерство юстиции разберется с этим»,— сказал он в интервью NBC. Дональд Трамп отметил, что тендер заключает в себе существенную проблему — одна из претендующих компаний слишком велика, чтобы позволить ей расширяться еще больше.

Агентство Reuters напоминает, что в конце прошлого года президент утверждал как раз обратное — заявлял о намерении участвовать в пересмотре сделки.

В середине января Netflix объявил о намерении выплатить всю согласованную еще 5 декабря прошлого года сторонами сумму наличными — $82,7 млрд. По условиям соглашения акционеры Warner Bros. Discovery должны получить $27,75 за акцию. Paramount Skydance Corp. предлагала по $30 за каждую акцию при выкупе напрямую у акционеров (с оценкой студии в $108,4 млрд), но это предложение сочли менее выгодным.

Эрнест Филипповский