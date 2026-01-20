Netflix изменил условия покупки Warner Bros. Discovery

Netflix объявил об изменении условий покупки стриминговых и студийных сервисов у Warner Bros. Discovery (WBD). Вместо того, чтобы оплачивать сделку частично собственными акциями, Netflix теперь выплатит всю ранее согласованную сторонами сумму наличными — $82,7 млрд.

Netflix сообщил о сделке с Warner Bros. Discovery 5 декабря. Стриминговая компания предложила приобрести киностудии Warner Bros., HBO Max и канал HBO. По условиям соглашения акционеры WBD должны получить $27,75 за акцию. Тогда стороны договорились, что $23,25 за каждую акцию будут выплачены наличными, а $4,50 — акциями Netflix.

Выкупить WBD пыталась и Paramount Skydance Corp., предложив по $30 за каждую акцию напрямую у акционеров компании, а вся студия оценивается в $108,4 млрд. Однако WBD отклонила предложение, сочтя его менее выгодным.

Кирилл Сарханянц