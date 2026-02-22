Города Кубани вошли в рейтинг самых теплых мест России 21 февраля

Сочи, Красная Поляна, Туапсе и Джубга вошли в топ самых теплых мест страны по итогам 21 февраля. Об этом сообщает «BFM Кубань» со ссылкой на данные портала «Погода и климат».

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Населенные пункты возглавили рейтинг по России с наиболее высокой температурой воздуха за прошедшую субботу. Результаты мониторинга портала свидетельствуют о том, что максимальная температура минувшим днем была зафиксирована в Туапсе — 16,9 градусов тепла.

В Красной Поляне температура воздуха составила 15,5 градуса, в районе аэропорта Сочи установили 15,2 градуса, а в Джубге — 14,4 градуса.

София Моисеенко