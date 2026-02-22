Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 15 рейсов

В краснодарском аэропорту два самолета задержаны на вылет и три на прилет, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные онлайн-табло. Еще 11 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Задержка распространилась на рейсы из Сочи в Санкт-Петербург, Челябинск, Москву и Самару, на прилет опаздывают самолеты из Москвы, Антальи, Омска и других направлений. Из Краснодара опаздывают рейсы в Екатеринбург и Новосибирск.

София Моисеенко

